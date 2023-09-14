elchinzarbaliev

Эльчин elchinzarbaliev

 
36 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

👋 Привет, я Эьчин, опытный разработчик сайтов на Wordpress.

  • Интернет-магазины (Woocommerce)

  • Мультиязычность (WPML)

  • Социальные сети и/или их элементы (Buddypress)

  • WP Мультисайт (одна админка для нескольких сайтов)

  • API социальных сетей (Авторизация и т.д)

  • SAGE

  • Форум (BBpres)

  • Google Maps API

  • REST API

  • Pagespeed optimiztion

  • Visual composer

  • Интеграция платежных шлюзов

  • Wordpress plugins and others complex descisions

  • Наполнение WP (woocommerce) сайтов

Мой опыт в веб-разработке 2+ года.

Обычно я делаю адаптивные и динамические веб-сайты для клиентов.

Я также помогаю обновлять существующие веб-сайты и улучшать SEO.

Если вы ищете квалифицированного wordpress-разработчика, вы попали по адресу!

Наполнение сайтов
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
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