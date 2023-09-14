👋 Привет, я Эьчин, опытный разработчик сайтов на Wordpress.
Интернет-магазины (Woocommerce)
Мультиязычность (WPML)
Социальные сети и/или их элементы (Buddypress)
WP Мультисайт (одна админка для нескольких сайтов)
API социальных сетей (Авторизация и т.д)
SAGE
Форум (BBpres)
Google Maps API
REST API
Pagespeed optimiztion
Visual composer
Интеграция платежных шлюзов
Wordpress plugins and others complex descisions
Наполнение WP (woocommerce) сайтов
Мой опыт в веб-разработке 2+ года.
Обычно я делаю адаптивные и динамические веб-сайты для клиентов.
Я также помогаю обновлять существующие веб-сайты и улучшать SEO.
Если вы ищете квалифицированного wordpress-разработчика, вы попали по адресу!
Наполнение сайтов
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$20/час
от $20от 1 дня
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