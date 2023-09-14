👋 Привет, я Эьчин, опытный разработчик сайтов на Wordpress.

Интернет-магазины (Woocommerce)

Мультиязычность (WPML)

Социальные сети и/или их элементы (Buddypress)

WP Мультисайт (одна админка для нескольких сайтов)

API социальных сетей (Авторизация и т.д)

SAGE

Форум (BBpres)

Google Maps API

REST API

Pagespeed optimiztion

Visual composer

Интеграция платежных шлюзов

Wordpress plugins and others complex descisions

Наполнение WP (woocommerce) сайтов

Мой опыт в веб-разработке 2+ года.

Обычно я делаю адаптивные и динамические веб-сайты для клиентов.

Я также помогаю обновлять существующие веб-сайты и улучшать SEO.

Если вы ищете квалифицированного wordpress-разработчика, вы попали по адресу!