Контент-менеджер, контекстолог, SEO, экономист

Высшее экономическое образование. 8 лет работал по специальности. Ушел в силу низкой оплаты труда. На фрилансе уже 5 лет. Занимался сначала простым рерайтом, наполнением интернет-магазинов товарами. Работал на разных CMS (Битрикс, опенкарт, 1С, вордпресс). Взял заказ у соло-арбитражника, который по итогу научил меня фармить аккаунты Google. Решив лучше узнать тему, прошел курсы "Комплексный интернет-маркетинг". Был опыт работы помощником SEO и директологом