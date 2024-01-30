Контент-менеджер, контекстолог, SEO, экономист
Высшее экономическое образование. 8 лет работал по специальности. Ушел в силу низкой оплаты труда. На фрилансе уже 5 лет. Занимался сначала простым рерайтом, наполнением интернет-магазинов товарами. Работал на разных CMS (Битрикс, опенкарт, 1С, вордпресс). Взял заказ у соло-арбитражника, который по итогу научил меня фармить аккаунты Google. Решив лучше узнать тему, прошел курсы "Комплексный интернет-маркетинг". Был опыт работы помощником SEO и директологом
Я против войны в Украине!
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