Поиск и скачивание видео с Тиктока

$100
Наполнение сайтовЗакрыт30 заявок152 просмотра
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Нужно пройтись по готовому списку профилей в Тиктоке и скачать видео по определенным критериям. Для скачивания нужно использовать расширение для Хрома, которое дает возможность скачать в один клик. Просматривать видео не обязательно, достаточно миниатюры или предосмотра при наведении. Все эти отобранные скаченные видео прислать нам.

1 скаченное видео: 0,01$

Количество профилей: 1000

Примерное кол-во видео: 10000

Оплата в USDT.

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4 месяца назад
noymeet
Влад 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад