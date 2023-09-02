Поиск и скачивание видео с Тиктока

Нужно пройтись по готовому списку профилей в Тиктоке и скачать видео по определенным критериям. Для скачивания нужно использовать расширение для Хрома, которое дает возможность скачать в один клик. Просматривать видео не обязательно, достаточно миниатюры или предосмотра при наведении. Все эти отобранные скаченные видео прислать нам.

1 скаченное видео: 0,01$

Количество профилей: 1000

Примерное кол-во видео: 10000

Оплата в USDT.

Заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.