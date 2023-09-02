Поиск и скачивание видео с Тиктока

Нужно опубликовать отзыв на яндекс картах Для этого у вас должен быть аккаунт от 3го уровня Пишите рассмотрим всех 200р
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно пройтись по готовому списку профилей в Тиктоке и скачать видео по определенным критериям. Для скачивания нужно использовать расширение для Хрома, которое дает возможность скачать в один клик. Просматривать видео не обязательно, достаточно миниатюры или предосмотра при наведении. Все эти отобранные скаченные видео прислать нам.
1 скаченное видео: 0,01$
Количество профилей: 1000
Примерное кол-во видео: 10000
Оплата в USDT.
Заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов134 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $35
Обеспечиваем постоянный поток работы Мгновенную оплату - от 35$ и выше за текст Возможность карьерного роста - мы сейчас расширяемся и нам нужны новые люди Требования: 1) Опыт работы ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $500
Есть спарсиный и установленный сайт на Opencart - необходимо поменять Лого, иконки, фото галереи, тексты, карточки и т.д. Вообщем работа не на один день, поэтому оговариваем з/п по конкретным обьёмам в дальнейшем если вы остаётесь ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт3 месяца назад
Добрый день. Необходимо добавить примерно 530 статей в Wordpress. Статьи без картинок. Форматирование минимальное - заголовки и абзацы. Сами статьи в файлах html. Язык сайта - польский.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Есть сайт знакомств, откуда надо взять данные - ссылка на девушку - ее контактные данные - ее параметры Плачу 10 р за 1 строку ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт3 месяца назад
Написать отзыв на авито,новые аккаунты не подойдут,рассмотрю всех,если не отвечаю в описании профиля есть тг для связиНаполнение сайтов9 заявокЗакрыт3 месяца назад
Написать тексты для сайта визитки психолога. Цель привлечь больше клиентов в онлайн консультирование.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт3 месяца назад
Написать максимальное количество отзывов ресторану на google maps с разных проверенных аккаунтовНаполнение сайтов19 заявокЗакрыт3 месяца назад
Добрый день. Я ищу на постоянную основу сотрудника на сайт https://toptechnika.ru, который либо работал в теме цифровой техники (гаджеты, компьютеры и т.п.), либо это для вас любимое хобби. Чтобы я понимал, что вы в теме, ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $1
Сайт на Joomla 1.5 Стоит задача изменить шапку сайта, но не могу разобраться, как это сделать. Нужна помощьНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 месяца назад