Размещение роликов на ютубе.

Нужно перенести все страницы сайта на новый - поменяется движок, нужно будет параллельно вносить изменения в title/keywords/description С сохранением структуры, URL, текстов, изображений. URL исходника provida.tv Жду от вас конкретных предложений по срокам и стоимости. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разместить видеоролики на ютуб. Поставить описания заголовки и хэштеги. Установить превью. Все материалы предоставлю. Размещаем с ограниченым доступом. Потом сам проставлю дату публикации. Работы много - только в первом плейлисте будет 500 видео. Просьба написать цену за одно размещение.
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