Обробка таблиць для розміщення на сайті

$60
Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок52 просмотра
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Необхідно через обробник адаптувати таблиці з Екселю для розміщення на сайті. Робота на 1 день. 2000 грн.

3 месяца назад
fru-gkh
Олег 
46 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад