Где мало слов, там вес они имеют. :)

Раз вы тут, значит вас заинтересовала моя страничка.

Меня зовут Константин, мне 33 года, образованный, творческий, креативный, простой, быстро схватывающий и ответственный. Не боюсь брать на себя ответственность и обязательства.

Если мы с вами договорились, то заказ будет выполнен в срок, либо раньше.

Есть опыт в работе с переводами, рерайтинге, написании статей, корректировании текстов.

Был опыт с записыванием аудио книг.

Владею такими языками как: Украинский, Русский , Английский, Немецкий (А2-В1) , Польский ( учу)

Веселый, легко нахожу общий язык с людьми.