Ronald1302

Константин Ronald1302

 
35 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Где мало слов, там вес они имеют. :)

Раз вы тут, значит вас заинтересовала моя страничка.

Меня зовут Константин, мне 33 года, образованный, творческий, креативный, простой, быстро схватывающий и ответственный. Не боюсь брать на себя ответственность и обязательства.

  • Если мы с вами договорились, то заказ будет выполнен в срок, либо раньше.

  • Есть опыт в работе с переводами, рерайтинге, написании статей, корректировании текстов.

  • Был опыт с записыванием аудио книг.

  • Владею такими языками как: Украинский, Русский , Английский, Немецкий (А2-В1) , Польский ( учу)

Веселый, легко нахожу общий язык с людьми.

#4Итальянский язык
#7Перевод контента
#17Английский язык

Портфолио