Программист - Разработчик

Здравствуй, Коллега! Занимаюсь программированием уже 8 лет, из которых 4 коммерчески, перепробовал много разного, но ближе все мне оказалось все что пишется на c#, и пайтоне,

Десктоп, Парсинг, Автоматизация, ML, ЧатБоты, CV.

Обожаю кранчи по 15 часов, накидать прототип за несколько часов, либо же наоборот посидеть несколько часов продумывая архитектурное решение.

Последний год работаю на фрилансе + самолично делаю большой проект по тотальной бизнес автоматизации студии звукозаписи, начиная парсерами и рассылателями, заканчивая внедрением ИИ в вопросы организации мероприятий и автоматизации рутинных задач вроде монтажа видео.

До этого 2.5 года набирался опыта в сильной команде суровой WPF + C++ разработки десктопного игрового редактора в крупной AAA студии, В WEB+ ML стартапе и в научной команде занимающейся ИИ в области автоматизации на магистерской кафедре.

Все коммуникативно и оперативно, пишу один модуль, пока гпт 4 готовит еще 2.

God bless Selenium