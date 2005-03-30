yesaulovarsenii

Арсеній yesaulovarsenii

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

klyms5569
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
2 года назад
Створення сторінок для готового сайту
CSSHTMLJavaScriptВерстка страницДизайн сайтовСоздание лендингов
Відмінний замовник, завжди на звязку, та доступно пояснює, зідзвонювались декілька раз, для того, щоб замовник пояснив точно задачу. Рекомендую співпрацю із цим замовником, дуже гарно попрацювали. Надіюсь на подальшу співпрацю.
Не дивлячись на те, що робота потребувала навчання та вивчення нового підходу, Сергій прекрасно виконав її. Його відданість роботі та можливість слухати - важливі фактори, які створюють прекрасний досвід роботи з ним. Обов'язково продовжимо співпрацю над майбутнімі проектами!
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