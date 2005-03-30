yesaulovarsenii

Шукаємо фрілансера для виконання завдання з програмування на мові C. Необхідно реалізувати хеш-таблицю та операції над бінарним деревом пошуку (рекурсивні та ітеративні). Вимоги: знання C, структур даних, чистий код та дотримання термінів. Оплата близько $15 за якісну роботу.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- $15Прикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад
- $15
Шукаємо розробника для оптимізації HTML-сайту на основі результатів Google Page Speed Insights. Завдання включає аналіз, виправлення помилок та максимізацію швидкості завантаження. Вимоги: досвід оптимізації, знання HTML, CSS, JavaScript, вміння документувати виконану роботу. Проект на фріланс-основі, деталі обговорюються.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $120
Шукаємо фахівця для створення трьох лендінгових сторінок для сайту, присвяченого штучному інтелекту. Сайт вже має готовий шаблон HTML/CSS/JS. Важливий акцент на чистий дизайн та комунікацію з потенційними клієнтами. Очікується надійна верстка та можливість довгострокового співробітництва.HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
2 года назад
CSSHTMLJavaScriptВерстка страницДизайн сайтовСоздание лендингов
Відмінний замовник, завжди на звязку, та доступно пояснює, зідзвонювались декілька раз, для того, щоб замовник пояснив точно задачу. Рекомендую співпрацю із цим замовником, дуже гарно попрацювали. Надіюсь на подальшу співпрацю.
Ответный отзыв
Не дивлячись на те, що робота потребувала навчання та вивчення нового підходу, Сергій прекрасно виконав її. Його відданість роботі та можливість слухати - важливі фактори, які створюють прекрасний досвід роботи з ним. Обов'язково продовжимо співпрацю над майбутнімі проектами!