yesaulovarsenii

Не дивлячись на те, що робота потребувала навчання та вивчення нового підходу, Сергій прекрасно виконав її. Його відданість роботі та можливість слухати - важливі фактори, які створюють прекрасний досвід роботи з ним. Обов'язково продовжимо співпрацю над майбутнімі проектами!