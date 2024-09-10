Создать n8n интеграцию

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт2 заявки89 просмотров

Нужно помочь создать интеграцию n8n двух аккаунтов авито с телеграм-ботом. Можете сделать на своих аккаунтах и передать json с последующей корректировкой под мои. Если нет своих аккантов авито, можно сделать вместе со мной на моих.

Интеграция APIСоздание чат-ботов
день назад
Юрий
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
51 отзыв

Заявки фрилансеров

Евгений
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
час назад
12 отзывов(-3)
день назад
Олександр
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
9 минут назад
день назад