Требуется разработать Telegram-бота, который будет анализировать фото карт и предоставлять расклады с рекомендациями, используя ChatGPT. Также необходимо подключить простую и доступную систему оплаты для пользователей. Рассматриваются предложения по цене за готовый проект.
Создать n8n интеграцию
Нужно помочь создать интеграцию n8n двух аккаунтов авито с телеграм-ботом. Можете сделать на своих аккаунтах и передать json с последующей корректировкой под мои. Если нет своих аккантов авито, можно сделать вместе со мной на моих.
Заявки фрилансеров
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