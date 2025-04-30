Доработать сайт на php на хостинге

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок28 просмотров

Сайт работает локально, но после переноса не работает добавление в корзину, вход обычного пользователя. Есть админка, бд на mysql.

HTMLJavaScriptPHPДоработка сайтовНастройка хостинга
2 дня назад
guest_1671558552087
2 года в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
41 год
10 лет в сервисе
Был
8 часов назад
2 отзыва
2 дня назад
Михаил
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
6 часов назад
1 отзыв
2 дня назад
Денис
 
22 года
8 месяцев в сервисе
Был
день назад
2 дня назад
Александр
 
41 год
15 лет в сервисе
онлайн
13 отзывов
2 дня назад
Игорь
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 минут назад
145 отзывов
2 дня назад
ТОП-10
Веб-программирование
Максим
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
1 отзыв
2 дня назад
Денис
 
31 год
год в сервисе
Был
34 минуты назад
10 отзывов
2 дня назад
Дмитрий
 
43 года
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
1 отзыв
2 дня назад