Додати контент на сайт (WordPress)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Потрібно завантажити кілька статей на сайт: вставити текст, додати зображення, оформити заголовки. CMS — WordPress. Покажу, що і куди вставляти. Ідеально для тих, хто вже бачив адмінку. Складність — мінімальна.

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3 дня назад
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