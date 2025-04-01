Описание работы

Нужен бот для фарма мобов в мморпг.

Сайт игры https://ascaron.online/

Бегаем по респам мобов , кидаем аое скил , бафаемся раз в 4 минуты и раз в 30 юзаем усилители. Бот должен прибегать в точные координаты но не по одной траектории.

Игровой аккаунт предоставлю.

Видеогеймплея:

https://vkvideo.ru/video-230366789_456239019

Желательно чтобы окно можно было свернуть, но это не принципиально.

Цену обсудим