Бот для ММОРПГ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт2 заявки64 просмотра

Описание работы

Нужен бот для фарма мобов в мморпг.

Сайт игры https://ascaron.online/

Бегаем по респам мобов , кидаем аое скил , бафаемся раз в 4 минуты и раз в 30 юзаем усилители. Бот должен прибегать в точные координаты но не по одной траектории.

Игровой аккаунт предоставлю.

Видеогеймплея:

https://vkvideo.ru/video-230366789_456239019

Желательно чтобы окно можно было свернуть, но это не принципиально.

Цену обсудим

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