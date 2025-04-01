Необходимо создать клон сайта на Битриксе, используя готовую верстку с сайта донора. Задача включает парсинг контента и подключение уже приобретенной корзины. Требуется соблюдение правил работы с инфоблоками. Срок выполнения — до недели.
Бот для ММОРПГ
Описание работы
Нужен бот для фарма мобов в мморпг.
Сайт игры https://ascaron.online/
Бегаем по респам мобов , кидаем аое скил , бафаемся раз в 4 минуты и раз в 30 юзаем усилители. Бот должен прибегать в точные координаты но не по одной траектории.
Игровой аккаунт предоставлю.
Видеогеймплея:
https://vkvideo.ru/video-230366789_456239019
Желательно чтобы окно можно было свернуть, но это не принципиально.
Цену обсудим
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