Шукаю помічника WordPress/Elementor розробника

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Открыт10 заявок92 просмотра

Маю кілька проектів на WordPress, не встигаю реалізувати їх. Шукаю людину яка допоможе з цим. Великий досвід не обов'язковий, головне розуміти логіку верстки на Elementor, та розуміти як додати базовий функціонал.
Буду радий співпраці, дякую

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