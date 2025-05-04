Требуется помощь в восстановлении сайтов с заблокированного аккаунта Hostinger. Необходимо проверить возможность извлечения данных через FTP, phpMyAdmin, cPanel или API. Важно вытащить базы данных и файлы сайтов. Предоставляется доступ к панели Hostinger и примеры сайтов для восстановления. Бюджет обсуждается, сроки — чем быстрее, тем лучше.
Обновление элементора на Вордпресе
Не обновляется элементор, то есть проблемы с базой, он некорректно открывается после этого. И еще там есть несколько плагинов, связанных с элементором, которые не возможно обновить, выдают ошибку. Подробнее в личку.
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