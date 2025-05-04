Обновление элементора на Вордпресе

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Закрыт8 заявок31 просмотр

Не обновляется элементор, то есть проблемы с базой, он некорректно открывается после этого. И еще там есть несколько плагинов, связанных с элементором, которые не возможно обновить, выдают ошибку. Подробнее в личку.

ElementorWordPressНастройка плагиновУстранение ошибок
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milaraiba
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