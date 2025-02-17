Написать скрипт для perfect click

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Открыт4 заявки75 просмотров

Скрипт должен искать изображение после обнаружения нажать на него после свайпом взять в очередь

Написание скриптов
5 дней назад
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