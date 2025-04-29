Wordpress WooCommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки20 просмотров

Сайт онлайн магазин. Напишу проблемы в которых не смог разобраться. Несколько плагинов не активируются. Также нужно добавить коды и пути для визуализации контента на страницах WooCommerce sales agents. Дополнительно нужно наладить Api с бухгалтерской компанией, банком, доставкой wolt, glovo и Яндекс.

WooCommerceWordPressИнтеграция APIНастройка плагинов
2 дня назад
guest_1746863495980
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