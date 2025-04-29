Сайт онлайн магазин. Напишу проблемы в которых не смог разобраться. Несколько плагинов не активируются. Также нужно добавить коды и пути для визуализации контента на страницах WooCommerce sales agents. Дополнительно нужно наладить Api с бухгалтерской компанией, банком, доставкой wolt, glovo и Яндекс.