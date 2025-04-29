Установка сайта.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт13 заявок117 просмотров

Нужно установить сайт вордпресс, связать домен с хостингом и настроить SSL подключение.

WordPressНастройка доменовНастройка сайтовНастройка хостинга
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