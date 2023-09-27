Перехід з унф 1.6.12.1 на BAS 1.6.20.2

$20
1С-программированиеЗакрыт3 заявки10 просмотров
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При завантаженні конфігураціх BAS Малий бізнес, Версія 1.6.20.2 от видає помилку (Записи регістру відомостей стали не унікальними: БезопасноеХранилищеДанных)

3 месяца назад
lenin2450gmailco
31 годУкраина
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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