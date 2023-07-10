Добробка Обробки обміну через АПІ BAF (8.3.19.1529) з сайтом на cs c

$150
1С-программированиеЗакрытнет заявок6 просмотров
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Потрібно доробити незначні правки, які були виявленні вже в процесі роботи з обміном і обробкою по обміну.

https://docs.google.com/document/d/14yiAVnh28DIFvxdKWjJU_UhrjcMnpXogtiil4jjUbaE/edit?usp=sharing

Доробка виконується на копії бази та сайту, перевіряється і після перевірки оплата і перенесення на робочу базу.

4 месяца назад
YuliiaYabloko
Юлія Яблуко 
32 годаУкраина
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад