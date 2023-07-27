Модуль обміну BAF з ОЛХ 1C

BAF (8.3.19.1529)

Business Automation Software for small company. PROF (1.6.19.3) (https://www.bas-soft.eu/soft/bas-mass/bas-small-business)

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Основні вимоги:

це має бути зовнішня обробка.

передача на ОЛХ позицій заданих відбором (з довідника номенклатури).. Передається поле Найменування, опис, ціна (вид цін обирається), нове чи не нове, бренд.

Обрати локацію, користувача, контактні дані в загальних налаштуваннях модуля і передати в обох.

Зв?язати вже заведені позиції на олх з 1с.

Переоцінка позицій в олх при проведенні документу «Установка цін» чи зміни ціни в карточці в 1с при «Записати».

Виведення списку товарів, які по відбору мають передатись в олх і біля них можливість вибору категорії олх, в яку вони запишуться (там олх часто сама пропонує в яку краще)

Контроль реклами позицій в 1с (слідкувати увімкнена вона чи ні, яка і коли закінчується)ю Тут бажано мати можливість продовжувати з обробки в 1с.

Сповіщення про нові повідомлення, чи можливо вікно повідомлень олх в 1с, аби була можливість спілкуватись з клієнтами звідти.

Передача замовлень ОЛХ продажі в замовлення в !С зі статусом новий і префіксом ОЛ_номер. Також після підтвердження замовлення передавати підтвердження в олх і підтягувати звідти сформовану накладну Нової пошти.

Можливість активації чи деактивації оголошень олх з 1с.

Відображення кількості переглядів та поміток обрано по карточці в 1с