Модуль обміну BAF з ОЛХ 1C

1С-программированиеЗакрыт1 заявка9 просмотров
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BAF (8.3.19.1529)

Business Automation Software for small company. PROF (1.6.19.3) (https://www.bas-soft.eu/soft/bas-mass/bas-small-business)

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Основні вимоги:

  • це має бути зовнішня обробка.

  • передача на ОЛХ позицій заданих відбором (з довідника номенклатури).. Передається поле Найменування, опис, ціна (вид цін обирається), нове чи не нове, бренд. 

  • Обрати локацію, користувача, контактні дані в загальних налаштуваннях модуля і передати в обох.

  • Зв?язати вже заведені позиції на олх з 1с.

  • Переоцінка позицій в олх при проведенні документу «Установка цін» чи зміни ціни в карточці в 1с при «Записати». 

  • Виведення списку товарів, які по відбору мають передатись в олх і біля них можливість вибору категорії олх, в яку вони запишуться (там олх часто сама пропонує в яку краще)

  • Контроль реклами позицій в 1с (слідкувати увімкнена вона чи ні, яка і коли закінчується)ю Тут бажано мати можливість продовжувати з обробки в 1с.

  • Сповіщення про нові повідомлення, чи можливо вікно повідомлень олх в 1с, аби була можливість спілкуватись з клієнтами звідти.

  • Передача замовлень ОЛХ продажі в замовлення в !С зі статусом новий і префіксом ОЛ_номер. Також після підтвердження замовлення передавати підтвердження в олх і підтягувати звідти сформовану накладну Нової пошти.

  • Можливість активації чи деактивації оголошень олх з 1с.

  • Відображення кількості переглядів та поміток обрано по карточці в 1с

  • Відображення в 1с залишку гаманця в олх і пакетів розміщення, які придбані.



Якщо щось неможливо виконати - готова сприйняти це без серцевого приступу

3 месяца назад
YuliiaYabloko
Юлія Яблуко 
32 годаУкраина
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
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