Привет. Нужен лого для магазина книг, чтобы одинаково хорошо смотрелся и на сайте и на вывеске. Минималистичный, не сложный, не многоцветный. Название магазина "Белая Ворона", так что "птичка", наверное, должна присутствовать. Нужно написание на двух языках (магазин в Европе). Ну ...