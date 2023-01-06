Vobcheto

Алекс Vobcheto

 
40 летМальта/Валлетта
5 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$750
выплачено фрилансерам
54%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
maxpritulchik
27 летПольша
2 года в сервисе
Был
8 дней назад
$60
10 баллов
8 месяцев назад
Дизайн закладок для книг и подарочных сертификатов
Спасибо большое за заказ и за доверие мне, как специалисту! Был рад снова с вами поработать, четкая коммуникация и оплата без задержек как обычно)
Приятно работать с профессионалом! Спасибо!
Ответный отзыв
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$70
10 баллов
8 месяцев назад
Дизайн продукции
Спасибо за заказ, все хорошо.
Спасибо за работу! Все ок!
Ответный отзыв
maxpritulchik
27 летПольша
2 года в сервисе
Был
8 дней назад
$30
10 баллов
9 месяцев назад
Оформление витрины
Большое спасибо за заказ, обращайтесь еще) Алекс очень вежлив в общении, не задерживает выплаты, очень понравилось сотрудничество!
Рекомендую Максима! Результат превзошел ожидания. Остался очень доволен работой!
Ответный отзыв
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$50
10 баллов
год назад
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Алекс, благодарю за еще одно приятное сотрудничество! С удовольствием рекомендую Вас!
Как всегда все на высоте! Очередной раз рекомендую Светлану!
Ответный отзыв
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$50
10 баллов
год назад
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Александр, спасибо за интересное и приятное сотрудничество! Подробный бриф, вежливое общение, постоянная обратная связь, оплата без промедления - всё отлично!
Замечательный дизайнер! Несколько разных вариантов, доработки, доделки. Всегда на связи. Очень комфортно работать!
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