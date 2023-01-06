Добрый день! Требуется доработка и поддержка сайта на битриксе (постоянная занятость). Интернет-магазин, ~ 10 000 товаров, сайт используется и как программа учета. Примеры работ: настройка региональности, разделение складов (сейчас 1 физический магазин, будет 2), загрузка базы товаров и ...
- Интернет-магазины11 заявокЗакрытмесяц назад
Привет. Есть интернет-магазин на 1С-Битрикс (15 тыс. товаров, 2 склада). Надо выгрузить эти товары в 1С-Фреш.Розница (если нужна другая версия - купим нужную) и настроить обмен и пр.1С-программирование4 заявкиЗакрыт8 дней назад
Для книжного магазина нужно сделать дизайн закладок для книг и подарочных сертификатов.Дизайн продукциинет заявокЗавершен7 месяцев назад
- $70
Требуется создать макеты оформления продукции производственного предприятия. Подробнее в лс.Наружная реклама1 исполнительЗавершен9 месяцев назад
- $85
Необходимо разработать макеты оформления торговой точки. Подробности в лс.Наружная рекламанет заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $30
Привет. Нужен макет оформления витрины книжного магазина. Будет клеиться пленка. Хотелось бы видеть какие-то стилизованные портреты писателейНаружная реклама1 исполнительЗавершен9 месяцев назад
Привет! Нужен логотип для маркетингового агентства. Подробности в лс.Завершенгод назад
- $50
Здравствуйте! Требуется разработать логотип интернет-магазина. Подробности в лс.Завершенгод назад
- $50
Привет. Нужен лого для магазина книг, чтобы одинаково хорошо смотрелся и на сайте и на вывеске. Минималистичный, не сложный, не многоцветный. Название магазина "Белая Ворона", так что "птичка", наверное, должна присутствовать. Нужно написание на двух языках (магазин в Европе). Ну ...Завершенгод назад
Привет. Надо добавить карту для объектов недвижимости + сделать вывод всех объектов на карте. Сайт на WIXВеб-программированиенет заявокЗакрытгод назад
Привет. Нужно доработать поиск на сайте. При запросе в строке поиска в шапке сайта отображается только основная категория товаров (см. файлы), нужно чтобы туда попадали также все подкатегории товаров, содержащие искомое слово. Сайт - [url=https://1000m44.ru/]https://1000m44.ru/[/url]Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Всем привет! Нужен шаблон рекламного поста в psd для соцсетей, чтобы в дальнейшем оставалось только добавлять новую картинку и менять цену. Пример прикреплен.Верстка полиграфии21 заявкаЗакрыт3 года назад
Всем привет. Надо сверстать пару страниц, используя bootstrap или foundation Пример страницы нижеHTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Всем привет! Нужно поместить логотип в снег (сугроб) по примеру прикрепленной картинки. Желательно за сегодняВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
Всем привет! Очень нужен логотип информационного проекта по новостройкам. Больше интересует шрифтовое исполнение, чем стандартные логотипы с "домиками", "ключиками" и прочими атрибутами данной тематики.Завершен3 года назад
Всем привет! Нужен адаптивный дизайн информационного сайта-каталога по новостройкам. Главная + 5-6 внутренних страниц Для примера https://rynekpierwotny.pl/Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Привет. Есть картинка с рекламой на авто. В jpeg. Логотип, шрифты и пр. Надо все это сделать в кореле. Надо сделать быстро.Наружная реклама32 заявкиЗакрыт4 года назад