Take time to do what make your soul happy (с)

Технологий которыми я пользуюсь при работе:

HTML&CSS

JS

Gulp

Flexbox

Grid

GSAP - для анимации

Чем могу помочь ?

Верстка макетов c Photoshop(.psd файлы), Figma(.fig файлы), и т.д. Лендинги, сайты визитки и другие сайты)

Качественно и в срок выполню ваш заказ. Станьте первым, кто оставит мне отзыв! Всем же хочется быть первым:)

О себе

Студент четвертого курса факультета компьютерных наук, будущий front end разработчик, с годовым опытом создания веб-сайтов и небольшим - в дизайне. Моя страсть к веб-пространству привела меня в Международный университет Астаны, где я работаю над получением степени бакалавра.

В настоящее время я сосредоточен на совершенствовании своих навыков программирования, изучая новые вещи и развивая свои навыки работы с интерфейсом. И я заинтересован в three.js .

Контакты

Как со мной связаться ?

Можете связаться со мной любым удобным для вас способом: