Технологий которыми я пользуюсь при работе:
HTML&CSS
JS
Gulp
Flexbox
Grid
GSAP - для анимации
Чем могу помочь ?
Верстка макетов c Photoshop(.psd файлы), Figma(.fig файлы), и т.д. Лендинги, сайты визитки и другие сайты)
Качественно и в срок выполню ваш заказ. Станьте первым, кто оставит мне отзыв! Всем же хочется быть первым:)
О себе
Студент четвертого курса факультета компьютерных наук, будущий front end разработчик, с годовым опытом создания веб-сайтов и небольшим - в дизайне. Моя страсть к веб-пространству привела меня в Международный университет Астаны, где я работаю над получением степени бакалавра.
В настоящее время я сосредоточен на совершенствовании своих навыков программирования, изучая новые вещи и развивая свои навыки работы с интерфейсом. И я заинтересован в three.js .
Контакты
Как со мной связаться ?
Можете связаться со мной любым удобным для вас способом:
Почта - [email protected]
Telegram - t.me
Портфолио
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