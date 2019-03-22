Доработки и правки под Modx

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок159 просмотров
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Добрый день! Необходима доработка сайта на CMS Modx и внесение небольших правок по верстке. ТЗ в приложении. От вас сроки и стоимость

MODX
5 лет назад
Aldadis
Адам 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад