Натяжка сайта на wordpress

Здравствуйте! Есть сайт https://vzyat-zaym.ru/ в нем реализован выбор города Возможно ли реализовать подобный функционал в DLE 13.2 в виде модуля, или может у вас есть предложения как не дорого такое повторить. При выборе города, url меняется с https://vzyat-zaym.ru/ на https://vzyat-zaym.ru/ivanovo и в ...