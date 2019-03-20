Натяжка сайта на wordpress

1)6 сайтов на вордпресе у всех нужно максимально поднять pagespeed как мобайл так и для десктопа 2) Добавить на все сайты файлы sitemap Писать стоимость и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Нужно натянуть верстку на wordpress. сайт с 11-ю страницами. сайт туров, нужно чтоб через wordpress можно было менять все, добавлять страницы и фото
Прошу указывать цены и сроки.
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