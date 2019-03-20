Небольшие правки на сайте (Битрикс)

Есть макет в figma [url=https://www.figma.com/file/aE2eZdC6LaDPq9tQYmLGPFC3/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4]Макет[/url] Нужно сверстать новый дизайн для сайта [url=http://kaskad.tv/]kaskad.tv[/url], натянуть на Joomla (желательно, но не обязательно, на шаблон http://demo.joomshaper.com/?template=news365, шаблон уже есть) ТЗ по ссылке [url=https://fex.net/607089102796?fileId=1259438375%D0%9D%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE]https://fex.net/607089102796?fileId=1259438375[/url] Нужно сделать новый дизайн на новом сайте и потом со старого перенести новости ...