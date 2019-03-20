Выбор города DLE

Здравствуйте! Есть сайт https://vzyat-zaym.ru/ в нем реализован выбор города

Возможно ли реализовать подобный функционал в DLE 13.2 в виде модуля, или может у вас есть предложения как не дорого такое повторить.

При выборе города, url меняется с https://vzyat-zaym.ru/ на https://vzyat-zaym.ru/ivanovo и в текстах подставляется название города который выбрали

к примеру https://vzyat-zaym.ru/ivanovo/zaym-na-kartu

Сколько будет стоить повторить данный функционал или может есть какое то решение которое есть но вы сможете доработать?