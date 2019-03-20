Сверстать и натянуть на Битрикс CMS сайт с анимированными графиками.

Коллеги, привет.

Нужно сверстать из исходников, сделанных на https://www.figma.com сайт и наятнуть его на битрикс CMS. ДЕТАЛИ:

1. Нужен респонзивный дизайн под 3 типа устройств, дизайн для всех устройств готов, предоставлю кандидатам ссылку на figma

2. В дизайне есть анимированные графики

3. Всего 1 лендинг пейдж + 2 веб инструмента (инструменты по типу электронного обучения) с анимированными графиками. Графики имеют анимационный перфоманс после нажатия условной "стрелки вправо", а "стрелка влево" возращает на предыдущий слайд - надеюсь передал суть.

ТРЕБОВАНИЯ:

1. Безусловно опыт в верстке и в битриксе

2. Опыт верстки из figma

3. Свободное время, времени не очень много

Спасибо! Жду ваши предложения. Детальное тз скину кандидатам.

Михаил