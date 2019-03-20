Сборка лендинга на Тильде

Необходимо собрать лендинг на конструкторе Тильда (или любой другой при условии выполнения ТЗ и дизайна). Макет дизайна в приложении.

Краткое ТЗ:

1. Макет

Макет состоит из "экранов", на них используются фотографии в качестве фона и текст.

Интерактивные моменты:

1) кнопка "Заказать" вызывает простую форму в 3 поля и отправляет заявку на почту админа. Аналогичный функционал на экране "Отправить сообщение".

2) Якорные ссылки в меню в шапке и в подвале, якорная ссылка "Портфолио" на 1м экране, якорная ссылка "Смотреть все букеты".

3) на экране "Портфолио" клик на фотографию вызывает просмотр этой фотографии в большом размере, с пролистыванием вправо-влево.

4) клик мышкой на телефон в подвале сайта вызывает приложение для звонка; клик мышкой на адрес e-mail вызывает приложение для письма.

2. Адаптив (желательно оценить отдельно)

Страница должна быть адаптивная под размеры разных экранов. Макет адаптива будет предоставлен позже.

3. Настройка почты на домене

Необходимо настроить рабочую почту на домене сайта

4. Выкладка на хостинг и подключение к домену.

Пожалуйста, пишите, возможно ли собрать лендинг на конструкторе точно в соответствии с дизайном, есть ли ОПЫТ сбора подобных лендингов, стоимость работы (ПОЛНОСТЬЮ вместе с оплатой самого конструктора) и срок.

Оплата только ПОСЛЕ выполнения работы, можно по безопасной сделке.