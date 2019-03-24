Плагин подстановки изображений в миниатюры (Вордпресс)

Требуется плагин для Вордпресс, который должен брать первую картинку из записи и подставлять ее в миниатюру этой записи.

Подобный плагин есть Auto Post Thumbnail PRO(могу предоставить на изучение), но он берет картинки у которых путь:

site.ru/wp-content/uploads/2018/06/24700.gif (.pmg, .gif)

а нужно брать картинки тут:

/wp-content/uploads/images/luchshie_sorta.jpg (.pmg, .gif)

Папка /wp-content/uploads/images/ не "видна" из медиатеки Вордпресс.

Настройки плагина, где берем картинки (чекбоксы):

1. Рандомно из папки /wp-content/uploads/задаем путь тут/

доп. чекбокс "Минимальный размер" - поле для задания мин. размера картинки, если меньше, то берем следующую из поста. Если картинок нет - пропускаем.

2. Заданную картинку во все посты (указываем путь к картинке, можно из медиатеки ВП) или посты, где нет картинки.

3. Картинку берем тут /wp-content/uploads/images/

доп. чекбокс "Минимальный размер"

Плагин должен работать на PHP 7+

Первичная переписка только тут.

Оплата БС или по факту, после сдачи.

Дальнейшая поддержка.