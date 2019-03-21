Доработка плагина для WP

Нужно доработать плагин, который уже готов на 70-80%​. ​Он представляет собой "калькулятор" туров на Мальдивы, который по исходным данным: дата заселения, кол-во ночей, стоимость ночи (зависит от периода), тип комнаты (у каждого отеля свой список), стоимость трансфера, стоимость питания, стоимость для доп. человека в комнате, стоимость для ребенка в зависимости от возраста, страна, где выдан паспорт выдавал список отелей с полной стоимостью, которые заранее добавляются в базу данных.

Что уже реализовано в Админке?

- возможность добавлять отели

- возможность добавлять разные типы​ комнат

- возможность добавлять разные типы​ под каждую комнату свой сезон с соответствующей ценой

- возможность добавлять разные типы питания

- возможность добавлять разные типы​ трансфера

- добавлять доп расходы

- есть база данных отелей, комнат, периодов, питания, трансферов под каждый отель, которая обновляется.

Чего не хватает?

- алгоритм, который будет правильно все подсчитывать (все инструкции подсчета будут даны, с примерами).

- алгоритм, который будет правильно показывать варианты исходя из входящих данных.

- небольшой доработки админки.

Есть более подробное ТЗ.