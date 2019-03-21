Доработка плагина для WP

1)6 сайтов на вордпресе у всех нужно максимально поднять pagespeed как мобайл так и для десктопа 2) Добавить на все сайты файлы sitemap Писать стоимость и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать плагин, который уже готов на 70-80%. Он представляет собой "калькулятор" туров на Мальдивы, который по исходным данным: дата заселения, кол-во ночей, стоимость ночи (зависит от периода), тип комнаты (у каждого отеля свой список), стоимость трансфера, стоимость питания, стоимость для доп. человека в комнате, стоимость для ребенка в зависимости от возраста, страна, где выдан паспорт выдавал список отелей с полной стоимостью, которые заранее добавляются в базу данных.
Что уже реализовано в Админке?
- возможность добавлять отели
- возможность добавлять разные типы комнат
- возможность добавлять разные типы под каждую комнату свой сезон с соответствующей ценой
- возможность добавлять разные типы питания
- возможность добавлять разные типы трансфера
- добавлять доп расходы
- есть база данных отелей, комнат, периодов, питания, трансферов под каждый отель, которая обновляется.
Чего не хватает?
- алгоритм, который будет правильно все подсчитывать (все инструкции подсчета будут даны, с примерами).
- алгоритм, который будет правильно показывать варианты исходя из входящих данных.
- небольшой доработки админки.
Есть более подробное ТЗ.
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