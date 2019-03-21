Небольшие доработки Opencart 2.3

1)6 сайтов на вордпресе у всех нужно максимально поднять pagespeed как мобайл так и для десктопа 2) Добавить на все сайты файлы sitemap Писать стоимость и сроки
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