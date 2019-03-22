Доработка сайта на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок154 просмотра
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Добрый день!

Необходима доработка сайта на CMS WordPress. ТЗ в приложении. От вас сроки и стоимость.

WordPressДоработка сайта на WordPress
5 лет назад
Aldadis
Адам 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад