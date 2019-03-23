1)6 сайтов на вордпресе у всех нужно максимально поднять pagespeed как мобайл так и для десктопа 2) Добавить на все сайты файлы sitemap Писать стоимость и сроки
Сделать копию новостного ресурса на WordPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна копия этого сайта развернутая на WP и насртоенная. Под патриоическую огранзацию (свой СМИ).
Оплата в любой валюте и системе удобной Вам, но нужно дешево - работать буду с человеком который предложит минимальную цену.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)22 заявкиЗакрыт5 лет назад
OpenCart поставить шаблон И дорабатывать по ТЗ Задание срочноеСистемы управления (CMS)9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Поля заказа отправлять в другую таблицу. Каждый заказ должен быть сохранен в две БД в основную и в вторую не родную тоже. Вторая таблица нужна для кассово аппарата. Для того чтобы заказы отображались на кассе ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется плагин для Вордпресс, который должен брать первую картинку из записи и подставлять ее в миниатюру этой записи. Подобный плагин есть Auto Post Thumbnail PRO(могу предоставить на изучение), но он берет картинки у которых путь: site.ru/wp-content/uploads/2018/06/24700.gif (.pmg, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
1. Логотип загрузить 2. Меню, создать категории О нас Каталог (выезжает вниз) —— SALE ---- новинки —— платья —— костюмы —— верхняя одежда —— кардиганы —— юбки —— брюки —— блузы и ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно доработать плагин, который уже готов на 70-80%. Он представляет собой "калькулятор" туров на Мальдивы, который по исходным данным: дата заселения, кол-во ночей, стоимость ночи (зависит от периода), тип комнаты (у каждого отеля свой список), стоимость трансфера, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо собрать лендинг на конструкторе Тильда (или любой другой при условии выполнения ТЗ и дизайна). Макет дизайна в приложении. Краткое ТЗ: 1. Макет Макет состоит из "экранов", на них используются фотографии в качестве фона и текст. Интерактивные моменты: 1) кнопка ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет. Нужно натянуть верстку на wordpress. сайт с 11-ю страницами. сайт туров, нужно чтоб через wordpress можно было менять все, добавлять страницы и фото Прошу указывать цены и сроки.Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт5 лет назад
Коллеги, привет. Нужно сверстать из исходников, сделанных на https://www.figma.com сайт и наятнуть его на битрикс CMS. ДЕТАЛИ: 1. Нужен респонзивный дизайн под 3 типа устройств, дизайн для всех устройств готов, предоставлю кандидатам ссылку на figma 2. В дизайне ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте Нужен человек знающий вп и готовый доверстать проект. Работа в основном чисто на верстку, но знать основы вп необходимо Есть два таких проекта, начинать нужно уже сейчас Детали заброшу в личку СпасибоСистемы управления (CMS)12 заявокЗакрыт5 лет назад