Сделать копию новостного ресурса на WordPress

$40
Системы управления (CMS)Закрыт32 заявки711 просмотров
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Нужна копия этого сайта развернутая на WP и насртоенная. Под патриоическую огранзацию (свой СМИ).

Оплата в любой валюте и системе удобной Вам, но нужно дешево - работать буду с человеком который предложит минимальную цену.

WordPress
4 года назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)