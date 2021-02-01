stLuckky

Сергей stLuckky

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстальщик

Нравится верстать сайты, писать аккуратный и понятный код. Закончил курсы HTML-Academy "HTML и CSS Профессиональная верстка сайтов" и "Адаптивная верстка сайтов и автоматизация" 

Мои знания и навыки:

  • Семантическая разметка
  • Кроссбраузерность
  • Доступный интерфейс
  • Sass и Less
  • Сетки на флексах и гридах
  • Адаптивный сайт на медиазапросах
  • Графика под ретина экраны
  • Прогрессивное улучшение
  • БЭМ
  • Gulp
  • Улучшение производительности
  • Figma

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