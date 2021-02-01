Верстальщик
Нравится верстать сайты, писать аккуратный и понятный код. Закончил курсы HTML-Academy "HTML и CSS Профессиональная верстка сайтов" и "Адаптивная верстка сайтов и автоматизация"
Мои знания и навыки:
- Семантическая разметка
- Кроссбраузерность
- Доступный интерфейс
- Sass и Less
- Сетки на флексах и гридах
- Адаптивный сайт на медиазапросах
- Графика под ретина экраны
- Прогрессивное улучшение
- БЭМ
- Gulp
- Улучшение производительности
- Figma
Контакты:
- Email: [email protected]
- What'sApp: +7-911-789-40-70
- Telegram: +7-911-025-51-48
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Портфолио
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