Верстальщик

Нравится верстать сайты, писать аккуратный и понятный код. Закончил курсы HTML-Academy "HTML и CSS Профессиональная верстка сайтов" и "Адаптивная верстка сайтов и автоматизация"

Мои знания и навыки:

Семантическая разметка

Кроссбраузерность

Доступный интерфейс

Sass и Less

Сетки на флексах и гридах

Адаптивный сайт на медиазапросах

Графика под ретина экраны

Прогрессивное улучшение

БЭМ

Gulp

Улучшение производительности

Figma

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