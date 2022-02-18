Семантическое ядро и контент план для youtube канала

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Здравствуйте

Нужно скласть семантическое ядро и контент план для youtube канала.

Тема: списннинговая рыбалка ( ловля щуки/судака/окуня/голавля/жерега/сома/форели )

Язык канала: украинский

Желательно от 100 потенциальных видео со списками запросов на каждый.

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2 года назад
spendhunters
Александр 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад