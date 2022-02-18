ASO-шник с кейсами в вертикале iGaming

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Ищем опытного ASO-шника с кейсами в вертикале iGaming, успешное продвижение серых\черных приложений в Google Play.  Много работы на постоянной основе, вариант работы с % либо фикс за успешный кейс.

2 года назад
guest_16451044200929
2 года в сервисе
Был
2 года назад