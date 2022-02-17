Выполнить ссылочный аудит

Перестала работать контекстная реклама. Обьявления были отклонены с формулировкой, что данный url не доступен. Проверили ссылки. Визуально эти страницы есть. Гугл показывает, что знает об этих страницах http://joxi.ru/nAygo8U9yQaDmZ При попытке отправить на переиндексацию конкретные посадочные страницы через Гугл серч мы ...
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