Выполнить ссылочный аудит

$50
Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки658 просмотров
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Выполнить ссылочный аудит сайта и понять причины просадки трафика

2 года назад
maxpavlov
Максим 
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kolbear
Артур 
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
день назад
2 года назад
$45
1 день
UAH
Максим задачу поставил корректно, анализ падения предоставлен, правда с задержкой из-за событий в Украине. Рекомендую к сотрудничеству