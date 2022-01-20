Требуется разработать парсер для Instagram, который будет принимать имя профиля и возвращать прямые URL на фото, шорткоды, а также количество лайков, комментариев и просмотров. Парсер должен поддерживать получение данных для более чем 12 фотографий и работать через прокси. Реализация на PHP.