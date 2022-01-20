maxpavlov

Максим maxpavlov

 
35 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Выполнить ссылочный аудит

    $50

    Требуется провести ссылочный аудит сайта для определения причин снижения трафика. Анализ внешних и внутренних ссылок поможет выявить проблемы и предложить решения для улучшения позиций в поисковых системах.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать парсер фоток с Instagram

    $50

    Требуется разработать парсер для Instagram, который будет принимать имя профиля и возвращать прямые URL на фото, шорткоды, а также количество лайков, комментариев и просмотров. Парсер должен поддерживать получение данных для более чем 12 фотографий и работать через прокси. Реализация на PHP.

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Аудит сайта

    $200

    Необходим аудит сайта в связи с падением позиций в поисковых системах после обновления декабря 2020 года. Ожидается анализ текущего состояния, выявление причин снижения позиций и рекомендации по улучшению SEO. Укажите методы анализа и ожидаемые результаты.

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер фоток с Instagram

    $50

    Требуется разработка парсера для Instagram, который будет загружать фотографии. Необходимо уточнить, как парсер работает с прокси и на каком языке он написан. Готовы рассмотреть готовое решение, если оно функционирует корректно.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

kolbear
Артур 
42 года
10 лет в сервисе
Был
день назад
$45
10 баллов
3 года назад
Выполнить ссылочный аудит
Максим задачу поставил корректно, анализ падения предоставлен, правда с задержкой из-за событий в Украине. Рекомендую к сотрудничеству