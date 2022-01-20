Требуется провести ссылочный аудит сайта для определения причин снижения трафика. Анализ внешних и внутренних ссылок поможет выявить проблемы и предложить решения для улучшения позиций в поисковых системах.
- $50Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $50
Требуется разработать парсер для Instagram, который будет принимать имя профиля и возвращать прямые URL на фото, шорткоды, а также количество лайков, комментариев и просмотров. Парсер должен поддерживать получение данных для более чем 12 фотографий и работать через прокси. Реализация на PHP.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $200
Необходим аудит сайта в связи с падением позиций в поисковых системах после обновления декабря 2020 года. Ожидается анализ текущего состояния, выявление причин снижения позиций и рекомендации по улучшению SEO. Укажите методы анализа и ожидаемые результаты.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $50
Требуется разработка парсера для Instagram, который будет загружать фотографии. Необходимо уточнить, как парсер работает с прокси и на каком языке он написан. Готовы рассмотреть готовое решение, если оно функционирует корректно.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад