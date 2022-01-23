Нейминг и слоган

Необходимо придумать 20 названий и 20 слоганов для сайта трикотажной компании. Логотип не нужен. Важно, чтобы было свободно доменное имя с доменом .ru Компания занимается продажей домашнего трикотажа и бельевого трикотажа. Название должно быть емким, лаконичным и понятным покупателем.

я из города Иваново, и тут сотни трикотажных компаний, а мне нужно выделиться среди них за счет хорошего нейминга и сайта.