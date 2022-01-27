Придумать название для ТМ Матрасов и сопутствующей продукции. Основные продажи будут осуществляться через интернет. - название должно быть легко читаемое, звучное, запоминающиеся - название должно быть предпочтительно на Английском языке, но рассмотрим и варианты латиницей на других ...