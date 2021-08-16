Все имена вымышленные, совпадений с реальными нет!
Уникальные названия и слоганы для чего угодно.
Примеры недавних работ:
1.Актуальный слоган:
Не отдадим радугу пидорам!
2. Название компании и бренда домашнего и авторского текстиля ( натуральность, изысканность, индивидуальность, стиль, комфорт) + домен в зоне .ru :
Текстурель (texturelle.ru)
3.Название для визового центра:
СеЛяВИЗА
4.Слоган для разработчика и производителя упаковки для напитков:
"Наполнить и поднять!"
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
2 года назад
Все отлично, наилучшие рекомендации
Ответный отзыв
Хороший заказчик! И конкурсы интересные)