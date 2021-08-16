RustName

Рустем Акишев RustName

 
67 летРоссия/Казань
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Все имена вымышленные, совпадений с реальными нет!

Уникальные названия и слоганы для чего угодно.

Примеры недавних работ:

1.Актуальный слоган:

                                     Не отдадим радугу пидорам!

2. Название компании и бренда домашнего и авторского текстиля ( натуральность, изысканность, индивидуальность, стиль, комфорт) + домен в зоне .ru :

Текстурель (texturelle.ru)

3.Название для визового центра:

                         СеЛяВИЗА

4.Слоган для разработчика и производителя упаковки для напитков:

"Наполнить и поднять!"

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
2 года назад
Нейминг для бренда компании по продаже подъемных кранов
Все отлично, наилучшие рекомендации
Хороший заказчик! И конкурсы интересные)
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