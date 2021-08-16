Разработайте текст голосового приветствия для ветеринарной клиники. Приветствие должно звучать вместо гудков при звонке, создавая комфортную атмосферу для клиентов.
Нейминг для бренда компании по продаже подъемных кранов
Необходимо придумать нейминг бренда компании по продаже подъемных кранов.
Текущий сайт http://krantehpto.ru/
Исходя из этого названия, в дальнейшем будет подбираться домен для нового сайта и создаваться логотип.
В названии необходимо использовать "кран"
Например один из конкурентов под брендом "кранэкс"
Победитель конкурса
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