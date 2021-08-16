# 1 — $ 20

Необходимо придумать нейминг бренда компании по продаже подъемных кранов.

Текущий сайт http://krantehpto.ru/

Исходя из этого названия, в дальнейшем будет подбираться домен для нового сайта и создаваться логотип.

В названии необходимо использовать "кран"

Например один из конкурентов под брендом "кранэкс"