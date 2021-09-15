skorbezh

Анна skorbezh

 
25 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Social Media Manager

Меня зовут Анна, я SMM менеджер с опытом работы более двух лет. Работала в английском стартапе "Spelnto" год, где занимала должность личного помощника руководителя. Работаю в агентстве элитной недвижимости "Longrad" SMM менеджером.

Навыки:

  • Знание английского на уровне В2
  • Копирайтинг
  • Опыт ведения социальных сетей (Instagram, TikTok, Facebook, Linkedln)
  • Опыт общение и переписки с клиентами
  • Опыт выполнения обязанностей руководителя, как личного ассистента
  • Перевод текстов с рус-англ/англ-руc
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
yoora
Юрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
2 года назад
Качественный рерайт статтей на английском
Работа была выполнена в срок. Все хорошо. Рекомендую!
Отличный заказчик, быстрая оплата и обратная связь!
Ответный отзыв