Social Media Manager
Меня зовут Анна, я SMM менеджер с опытом работы более двух лет. Работала в английском стартапе "Spelnto" год, где занимала должность личного помощника руководителя. Работаю в агентстве элитной недвижимости "Longrad" SMM менеджером.
Навыки:
- Знание английского на уровне В2
- Копирайтинг
- Опыт ведения социальных сетей (Instagram, TikTok, Facebook, Linkedln)
- Опыт общение и переписки с клиентами
- Опыт выполнения обязанностей руководителя, как личного ассистента
- Перевод текстов с рус-англ/англ-руc
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
2 года назад
Работа была выполнена в срок. Все хорошо. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, быстрая оплата и обратная связь!