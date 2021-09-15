Social Media Manager

Меня зовут Анна, я SMM менеджер с опытом работы более двух лет. Работала в английском стартапе "Spelnto" год, где занимала должность личного помощника руководителя. Работаю в агентстве элитной недвижимости "Longrad" SMM менеджером.

Навыки: