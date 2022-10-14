Здравствуйте! Я web-разработчик.
Принимаю заказы на:
разработку сайтов "под ключ"
дизайн сайтов
адаптивную верстку сайтов
интеграцию с системой управления WordPress
доработка и обслуживание
и другие услуги, связанные с этим видом "web-творчества"
Я хорошо осознаю, что вам важно безопасное, выгодное и комфортное сотрудничество. Также выполнение работы качественно и в сроки.
Так что у вас есть возможность, на деле, убедится в моей порядочности и в уровне выполнения задания. Пишите, звоните - буду рад сотрудничеству.
Друзья, также допускаю возможность бесплатного сотрудничества в социальных или благотворительных проектах.
Так что пишите - рад буду обсудить.
Отзывами пока не обзавёлся, потому как до недавнего времени работал в составе команды разработчиков. И только сейчас начал осваивать данный сервис (биржу).
Контакты:
Почта - [email protected]
Telegram - https://t.me/alexcherniienko
Некоторые мои работы (в портфолио):
https://kamenevgroup.test3301.fun (русский хостинг - https://kamenevgroup.com)
https://kvartalsporta.test3301.fun
https://yacht.test3301.fun (русский хостинг - https://andamandiscovery.com)
https://lingua.test3301.fun (русский хостинг - https://lingua-tech.com)
https://ltd.test3301.fun (австралийский хостинг - https://lovethedeck.com.au)
https://relocation.test3301.fun
Работы на русских хостингах (возможно, нужен VPN):
https://kfhworld.ru/waste-oils
https://c-s-n.ru/content/sistemnoe-administrirovanie
https://www.englishnow.ru/#quiz (небольшой вариативный квиз)
Остальные работи утеряны, либо не успел ещё выложить.
Бажаю всім успіху та натхнення!
Портфолио
- Верстка многостраничного сайта17 просмотров
- Верстка ленди - https://kvartalsporta.test3301.fun15 просмотров
- Многостраничный сайт "Под Ключ"15 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга15 просмотров
- Интеграция с CMS WordPress15 просмотров
- Верстка новостного сайта + интеграция с WordPress15 просмотров
- Верстка + интеграция с WordPress11 просмотров
- Интеграция сайта с CMS WordPress11 просмотров
- Верстка + интеграция с WordPress15 просмотров
- Редизайн и его интеграция с WordPress14 просмотров
- Верстка многостраничного + интеграция с WordPress12 просмотров
- Верстка многостраничного сайта11 просмотров