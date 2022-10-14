Верстка, Дизайн, создание и обслуживание сайтов (на WordPress и не только...)

Здравствуйте! Я web-разработчик.

Принимаю заказы на:

разработку сайтов "под ключ"

дизайн сайтов

адаптивную верстку сайтов

интеграцию с системой управления WordPress

доработка и обслуживание

и другие услуги, связанные с этим видом "web-творчества"

Я хорошо осознаю, что вам важно безопасное, выгодное и комфортное сотрудничество. Также выполнение работы качественно и в сроки.

Так что у вас есть возможность, на деле, убедится в моей порядочности и в уровне выполнения задания. Пишите, звоните - буду рад сотрудничеству.

Друзья, также допускаю возможность бесплатного сотрудничества в социальных или благотворительных проектах.

Так что пишите - рад буду обсудить.

Отзывами пока не обзавёлся, потому как до недавнего времени работал в составе команды разработчиков. И только сейчас начал осваивать данный сервис (биржу).

Контакты:

Почта - [email protected]

Telegram - https://t.me/alexcherniienko

Некоторые мои работы (в портфолио):

https://acmc.ua

https://kamenevgroup.test3301.fun (русский хостинг - https://kamenevgroup.com)

https://allur-agro.com.ua

http://util.test3301.fun

https://eats.test3301.fun

https://kvartalsporta.test3301.fun

https://yacht.test3301.fun (русский хостинг - https://andamandiscovery.com)

https://fazzh.test3301.fun

https://lingua.test3301.fun (русский хостинг - https://lingua-tech.com)

https://remont.test3301.fun

https://femida.test3301.fun

https://psk.test3301.fun

https://avia.test3301.fun

https://canada.test3301.fun

https://ugol.test3301.fun

https://jc.test3301.fun

https://ltd.test3301.fun (австралийский хостинг - https://lovethedeck.com.au)

https://relocation.test3301.fun

Работы на русских хостингах (возможно, нужен VPN):

https://kfhworld.ru/waste-oils

https://c-s-n.ru/content/sistemnoe-administrirovanie

https://grand-test.ru

https://www.englishnow.ru/#quiz (небольшой вариативный квиз)

Остальные работи утеряны, либо не успел ещё выложить.

Бажаю всім успіху та натхнення!