Фронтенд разработчик
Предоставляю услуги по вёрстке сайтов по макету любого расширения, либо создам макет с нуля в Figma. Вношу любые правки на любом этапе разработки в неограниченном количестве. Кроссбраузерная и адаптивная верстка.
Есть возможность выложить сайт на тестовый сервер, чтобы Вы могли оценить его с любого Вашего устройства.
Сайт будет проходить скорость загрузки по версии Google Page Speed в зеленой зоне, что прекрасно сказывается на SEO продвижении.
Вношу правки даже после сдачи проекта. Также могу сопровождать проект в дальнейшем, вносить любые правки и доработки на договорных условиях.
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