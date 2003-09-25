dan1e11s

Даниел dan1e11s

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Frontend Разработчик / REACT, NEXT JS, SVELTE, REDUX, ZUSTAND, TAILWIND CSS, NEST JS

Всем привет! Меня зовут Даниел. Мне 20 лет и я являюсь Frontend разработчиком. Работал в 2 IT компаниях как разработчик и активно участвовал в создании интуитивно понятных и оптимизированных сайтов

Предлагаю вам стать первым кто оставит мне отзыв)

Гарантия на работу! 

В течение недели предоставлю доработки и исправлю ошибки, если они были пропущены при выполнении работы

Стэк:

  • HTML

  • CSS

  • JS

  • React

  • Next JS

  • REST API

  • Svelte JS

  • Redux Toolkit / Zustand

  • Git / Github

  • Tailwind CSS

  • SASS / SCSS

  • Читал / Изучал: Python, Node.js, Nest JS

Ответственность:

- готов приступить прямо сейчас

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату

- всегда на связи

Связь: 