Frontend Разработчик / REACT, NEXT JS, SVELTE, REDUX, ZUSTAND, TAILWIND CSS, NEST JS
Всем привет! Меня зовут Даниел. Мне 20 лет и я являюсь Frontend разработчиком. Работал в 2 IT компаниях как разработчик и активно участвовал в создании интуитивно понятных и оптимизированных сайтов
Предлагаю вам стать первым кто оставит мне отзыв)
Гарантия на работу!
В течение недели предоставлю доработки и исправлю ошибки, если они были пропущены при выполнении работы
Стэк:
HTML
CSS
JS
React
Next JS
REST API
Svelte JS
Redux Toolkit / Zustand
Git / Github
Tailwind CSS
SASS / SCSS
Читал / Изучал: Python, Node.js, Nest JS
Ответственность:
- готов приступить прямо сейчас
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату
- всегда на связи
Связь:
email: [email protected]
telegram: dan1e11s
github: https://github.com/dan1e11s