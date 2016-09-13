Программа по редактированию EXIF

Здравствуйте! Существует алгоритм составления ТЗ копирайтеру. Подробно описан по этой ссылке http://seocillin.ru/copywriter/#how_to Необходимо написать скрипт или программу для анализа поисковой выдачи и последующего составления ТЗ копирайтеру. Формат файла - Excel. Пример файла вышлю. Жду Ваших предложений ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программа которая позволит редактировать EXIF информацию несколько параметров.
Это можно сделать например с помощью этой библиотеки http://www.exiv2.org/getting-started.html
Как использовать с Qt http://dev.exiv2.org/boards/3/topics/1259
Может подойдет вот это https://github.com/wang-bin/libexif-port это порт libexif для Qt
Или любым другим способом как вам будет удобнее, программа должна работать под Win7 Win10
Требуется изменять следующие параметры (Названия взяты из exiv2):
---
0x0132 Exif.Image.DateTime
0x9003 Exif.Photo.DateTimeOriginal
0x9004 Exif.Photo.DateTimeDigitized
---
0x001d Exif.GPSInfo.GPSDateStamp
0x0007 Exif.GPSInfo.GPSTimeStamp
---
0x0014 Exif.GPSInfo.GPSDestLatitude
0x0016 Exif.GPSInfo.GPSDestLongitude
0x0006 Exif.GPSInfo.GPSAltitude
Программа имеет одну форму при старте открывается стандартный диалог открытия файла. Для быбора фото.
В инпутах:
время в формате YYYY-MM-DD HH:MI:SS,
Latitude и Longitude в формате 56.501700, 84.991370
Altitude в метрах с двумя знаками после точки.
Все данные берутся из фото если каких-то данных нет пусть поля остаются пустыми
Часовой пояс вычисляется из данных в фотографии разница между Image даты и GPS и пишется в формате +/- сдвиг т.е. будет выглядеть как +7 или -2
При нажатии на кнопку "установить" время из первого инпута (создания фото) переводится UTC и устанавливается в инпуте GPS времени
Данные во всех инпутах можно менять вручную.
Широта долгота также берется из файла и переводится в формат как на картинке эти поля также можно менять.
При нажатии сохранить информации в фотографии перезаписывается на ту что установлена на форме. Если инпут пустой ничего не перезаписывать, просто игнорировать этот параметр. Если такого нет в файле, а поле заполнено, создать и добавить в фото этот тег.
ВСЕ ДРУГИЕ ТЕГИ EXIF НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ФОТОГРАФИИ!
Если это приложение запустить с параметром в котором указать путь до фото, то время создания картинки (первый инпут) меняется на текущее время как на компе, а GPS меняется с учетом часового пояса фото и все это сохраняется в файл, никакие формы не показываются, приложение просто завершает свою работу. Широта и долгота не меняется, а если параметров времени нет, то все просто игнорируется.
Примерный вид формы в аттаче, надписи и расположение элементов можете изменить чтобы выглядело красиво и все было понятно.
Мне выдать исходники и бинарник.
Если будете писать с использованием Qt Creator и компиляцией под mingw32 докину сверху $10
Если что-то не понятно спрашивайте в личке
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