Программа по редактированию EXIF

Требуется программа которая позволит редактировать EXIF информацию несколько параметров.

Это можно сделать например с помощью этой библиотеки http://www.exiv2.org/getting-started.html

Как использовать с Qt http://dev.exiv2.org/boards/3/topics/1259

Может подойдет вот это https://github.com/wang-bin/libexif-port это порт libexif для Qt

Или любым другим способом как вам будет удобнее, программа должна работать под Win7 Win10

Требуется изменять следующие параметры (Названия взяты из exiv2):

---

0x0132 Exif.Image.DateTime

0x9003 Exif.Photo.DateTimeOriginal

0x9004 Exif.Photo.DateTimeDigitized

---

0x001d Exif.GPSInfo.GPSDateStamp

0x0007 Exif.GPSInfo.GPSTimeStamp

---

0x0014 Exif.GPSInfo.GPSDestLatitude

0x0016 Exif.GPSInfo.GPSDestLongitude

0x0006 Exif.GPSInfo.GPSAltitude

Программа имеет одну форму при старте открывается стандартный диалог открытия файла. Для быбора фото.

В инпутах:

время в формате YYYY-MM-DD HH:MI:SS,

Latitude и Longitude в формате 56.501700, 84.991370

Altitude в метрах с двумя знаками после точки.

Все данные берутся из фото если каких-то данных нет пусть поля остаются пустыми

Часовой пояс вычисляется из данных в фотографии разница между Image даты и GPS и пишется в формате +/- сдвиг т.е. будет выглядеть как +7 или -2

При нажатии на кнопку "установить" время из первого инпута (создания фото) переводится UTC и устанавливается в инпуте GPS времени

Данные во всех инпутах можно менять вручную.

Широта долгота также берется из файла и переводится в формат как на картинке эти поля также можно менять.

При нажатии сохранить информации в фотографии перезаписывается на ту что установлена на форме. Если инпут пустой ничего не перезаписывать, просто игнорировать этот параметр. Если такого нет в файле, а поле заполнено, создать и добавить в фото этот тег.

ВСЕ ДРУГИЕ ТЕГИ EXIF НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ФОТОГРАФИИ!

Если это приложение запустить с параметром в котором указать путь до фото, то время создания картинки (первый инпут) меняется на текущее время как на компе, а GPS меняется с учетом часового пояса фото и все это сохраняется в файл, никакие формы не показываются, приложение просто завершает свою работу. Широта и долгота не меняется, а если параметров времени нет, то все просто игнорируется.

Примерный вид формы в аттаче, надписи и расположение элементов можете изменить чтобы выглядело красиво и все было понятно.

Мне выдать исходники и бинарник.

Если будете писать с использованием Qt Creator и компиляцией под mingw32 докину сверху $10

Если что-то не понятно спрашивайте в личке