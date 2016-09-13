Требуется помощь в написании функции под матлаб

Здравствуйте! Существует алгоритм составления ТЗ копирайтеру. Подробно описан по этой ссылке http://seocillin.ru/copywriter/#how_to Необходимо написать скрипт или программу для анализа поисковой выдачи и последующего составления ТЗ копирайтеру. Формат файла - Excel. Пример файла вышлю. Жду Ваших предложений ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Функция для работы с многослойными изображениями.
Если у вас нет опыта работы с многослойными изображениями, пожалуйста, игнорируйте этот запрос.
Спасибо
- Похожие заказы
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Проект использует Augment Reality в режиме реального времени (т.е. как пример MSQRD). При наведении на человека, мы видим изменения различные модификации. Нам необходимо разработать качественный прототип. Если у вас есть опыт и примеры уже выполненных работ ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $30
Требуется программа которая позволит редактировать EXIF информацию несколько параметров. Это можно сделать например с помощью этой библиотеки http://www.exiv2.org/getting-started.html Как использовать с Qt http://dev.exiv2.org/boards/3/topics/1259 Может подойдет вот это https://github.com/wang-bin/libexif-port это порт libexif для Qt Или любым другим способом как вам будет удобнее, программа ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $625
Приветствую. Нужна многопоточная десктопная программа + шаблон для зеннопостера по автоматическому сбору криптовалют с использованием прокси и Capmonster. Работа сразу с обоими типами капч (рекапча, солвемедиа) Логика работы программы/шаблона : 1.Поиск на заданных кранах регулярок, присутствующих на кранах 2. ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
- $7
Имеем файл эксель с товарами и ценами, в котором помимо прочих товаров есть кабельная продукция, с ценой за 1 километр. Необходимо макросом обработать цену на позиции кабеля следующим образом: весь кабель типа UTP\FTP (LAN, витая ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $15
Есть проект на делфи, работающий с VK. Но они на той недели что-то поменяли и программка не работает как нужно. Подробности опишу в личной перепискеПрикладное ПО6 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть генератор exe приложений, который создает установщики chrome расширений. Однако на данный момент после запуска exe, chrome браузер требует пользователя нажать подтверждение установки. Что необходимо: Доработать генератор таким образом, что бы происходила полная установка расширения, т.е. у пользователя ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать аналог программы Xenu ([url=http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html]http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html[/url]) для сканирования сайта и поиска всех его страниц с получением информации по содержимому каждой страницы (title, description, h1, картинки, внешние и внутренние ссылки и т.п.). Среда разработки: Delphi ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужен скрипт на питоне или php запускаемый в cgi/cli, украшалки для браузера не нужны Парсим не весь сайт, а а только отзывы по одной ссылке. Ссылка вида https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274707-d3926306-Reviews-Prague_E_bike_tours_and_E_bike_rental-Prague_Bohemia.html по ней можно увидеть что там >78 Reviews from our ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад