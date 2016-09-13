Ищем ZennoPoster-гуру! Шаблон: работа с емейлами в браузере

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки126 просмотров
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Требуется опытный специалист по программе Zennoposter. 

Опытный, поскольку доделывать/тестировать за исполнителя шаблон нет никакой возможности. Готовы справедливо оплатить Ваш труд, но рассчитываем получить надежный и быстрый скрипт в согласованные сроки.

С нашей стороны — подробное ТЗ, своевременная оплата и, если сработаемся, регулярные заказы.

Суть требуемого сейчас шаблона — это работа с почтой через веб-интерфейс. Скрипт должен по очереди заходить через браузер в предоставленные емейл адреса (email:pass), выполнять определенные действия с найденными в них письмами и заносить информацию о совершенных действиях в лог.

Требуется совместимость со службами mail / yandex. По возможности, gmail.

Сроки и цена будет обговорены с исполнителем после окончательного утверждения ТЗ (наверняка, с Вашей стороны будут какие-либо правки или уточнения).  

Чтобы получить полное ТЗ, пожалуйста, напишите в комментариях (или мне в личку) свой опыт, контакты (куда выслать ТЗ) и основную причину (Ваше преимущество), почему стоит выбрать Вас. 

Благодарю за внимание и жду Вашего отклика.

7 лет назад
mrsmith2008
Егоров 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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