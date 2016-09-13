Подготовка файлов для разработки бота в телеграм.

Требуется программа которая позволит редактировать EXIF информацию несколько параметров. Это можно сделать например с помощью этой библиотеки http://www.exiv2.org/getting-started.html Как использовать с Qt http://dev.exiv2.org/boards/3/topics/1259 Может подойдет вот это https://github.com/wang-bin/libexif-port это порт libexif для Qt Или любым другим способом как вам будет удобнее, программа ...